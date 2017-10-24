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Необычное самодельное ружье сдал в милицию житель Барановичей

25.10.2017 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт – Sputnik. Необычное самодельное ружье, созданное на основе карабина Маузер образца конца XIX века, сдал в милицию житель Барановичей, сообщили Sputnik в среду в Государственном комитете судебных экспертиз.

Необычное самодельное ружье сдал в милицию житель Барановичей
© Фото: ГПК
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По информации правоохранителей, оружие мужчина обнаружил в хозяйственной постройке в деревне Ягодная. В отношении ружья была назначена баллистическая экспертиза, чтобы выяснить, относится ли оно к категории огнестрельного.

"Согласно заключению представленный предмет изготовлен самодельным способом", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что в ружье использованы затвор, магазин и ствольная коробка 7,92-миллиметрового карабина Маузера образца 1898 года, а также ствол калибра 7,62 миллиметра и ложа винтовки неустановленного образца. При этом, как было установлено, оно пригодно для стрельбы и является нарезным огнестрельным оружием.

В ГКСЭ отметили, что специалисты комитета столкнулись с подобной самоделкой впервые, и, вероятно, человек, изготовивший данное ружье, имел определенные познания в оружейном деле.

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты комитета столкнулись с подобной оригинальной самоделкой впервые.

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