Необычное самодельное ружье сдал в милицию житель Барановичей

МИНСК, 25 окт – Sputnik. Необычное самодельное ружье, созданное на основе карабина Маузер образца конца XIX века, сдал в милицию житель Барановичей, сообщили Sputnik в среду в Государственном комитете судебных экспертиз.



© Фото: ГПК Житель Гродненского района добровольно сдал 15 кило тротила

По информации правоохранителей, оружие мужчина обнаружил в хозяйственной постройке в деревне Ягодная. В отношении ружья была назначена баллистическая экспертиза, чтобы выяснить, относится ли оно к категории огнестрельного.

"Согласно заключению представленный предмет изготовлен самодельным способом", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что в ружье использованы затвор, магазин и ствольная коробка 7,92-миллиметрового карабина Маузера образца 1898 года, а также ствол калибра 7,62 миллиметра и ложа винтовки неустановленного образца. При этом, как было установлено, оно пригодно для стрельбы и является нарезным огнестрельным оружием.

В ГКСЭ отметили, что специалисты комитета столкнулись с подобной самоделкой впервые, и, вероятно, человек, изготовивший данное ружье, имел определенные познания в оружейном деле.