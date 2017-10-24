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Россиянина с компасом и пистолетом задержали у границы с Польшей
25.10.2017 16:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт – Sputnik. Брестские пограничники задержали у границы с Польшей гражданина России, который собирался нелегально попасть в Евросоюз, сообщили Sputnik в среду в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Мужчину обнаружили накануне вечером в 300 метрах от государственного рубежа. Житель Московской области пограничникам признался, что планировал перебраться в ЕС в поисках лучших условий жизни.
"При себе у россиянина были личные вещи, три мобильных телефона, четыре сим-карты, компас, два перочинных ножа, газовый пистолет и пустая обойма к нему", – сказали в ГПК.
По информации комитета, в отношении мужчины был начат административный процесс по ст. 23.29 и 23.30 КоАП (покушение на незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима).
В настоящее время в отношении нарушителя ведется разбирательство, он задержан на срок до трех суток.
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Житель Московской области пограничникам честно признался, что шел в ЕС за лучшей жизнью.
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