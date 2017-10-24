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Кража велосипеда в агр. Куренец

25.10.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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23 октября по материалам оперативно-уголовного розыска РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ в отношении неработающего 49-летнего жителя агр.Куренец.

Как рассказал Евгений Мягков, начальник  Вилейского отдела Следственного комитета Республики Беларусь, мужчина,  находясь вблизи двора дома по ул. Первомайской в агр.Куренец, похитил не пристегнутый велосипед, принадлежащий местному жителю.

Ущерб составил 70 рублей.

По словам Евгения Мягкова, похищенное было изъято и возвращено владельцу.

peramoga.by

 
 
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23 октября по материалам оперативно-уголовного розыска РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ в отношении неработающего 49-летнего жителя агр.Куренец. Как...

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