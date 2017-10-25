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В Бресте мужчина погиб от поражения током на железнодорожной станции
В Бресте местный житель взобрался на вагон и погиб от поражения электрическим током,
Тело 25-летнего неработающего мужчины нашли около 9 утра 24 октября на железнодорожной станции Брест-Восточный. Его обгоревший труп лежал на вагоне-цистерне. Предварительно причиной смерти стало поражение электротоком высоковольтной контактной сети. Предположительно, погибший забрался на вагон, чтобы перелезть на другую сторону, но попал в небезопасную зону. Напряжение в этом месте составляет 27 тысяч вольт.
По данному факту проводится проверка. Известно, что с 13 октября правоохранители разыскивали мужчину как без вести пропавшего.
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Погибший забрался на вагон, чтобы перелезть на другую сторону, но попал в небезопасную зону.
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Архив (ЧП)
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