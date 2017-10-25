В Бресте мужчина погиб от поражения током на железнодорожной станции

В Бресте местный житель взобрался на вагон и погиб от поражения электрическим током, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Тело 25-летнего неработающего мужчины нашли около 9 утра 24 октября на железнодорожной станции Брест-Восточный. Его обгоревший труп лежал на вагоне-цистерне. Предварительно причиной смерти стало поражение электротоком высоковольтной контактной сети. Предположительно, погибший забрался на вагон, чтобы перелезть на другую сторону, но попал в небезопасную зону. Напряжение в этом месте составляет 27 тысяч вольт.

По данному факту проводится проверка. Известно, что с 13 октября правоохранители разыскивали мужчину как без вести пропавшего.