|
Неизвестные напали на полицейских в Ессентуках
25.10.2017 22:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Двое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения неизвестных в городе Ессентуки, говорится в сообщении
Инцидент произошел вечером в среду: наряд патрульно-постовой службы остановил для проверки документов двоих граждан, которые в ответ открыли огонь по полицейским.
"В ходе перестрелки двое полицейских получили ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что в результате перестрелки один из нападавших был убит. "Второму удалось скрыться", — уточнили в ведомстве.
В настоящее время предпринимаются меры к розыску и задержанию скрывшегося злоумышленника. Полиция города переведена на усиленный режим несения службы.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая начальником ГУ МВД России по Ставропольскому краю", — отметили в полиции.
Как сообщили в региональном СУ СК, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органам и "Незаконный оборот оружия" УК РФ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции.
|
Архив (ЧП)
Комментарии