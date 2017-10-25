Неизвестные напали на полицейских в Ессентуках

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Двое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения неизвестных в городе Ессентуки, говорится в сообщении ГУМВД по Ставропольскому краю .

Инцидент произошел вечером в среду: наряд патрульно-постовой службы остановил для проверки документов двоих граждан, которые в ответ открыли огонь по полицейским.

"В ходе перестрелки двое полицейских получили ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в результате перестрелки один из нападавших был убит. "Второму удалось скрыться", — уточнили в ведомстве.

В настоящее время предпринимаются меры к розыску и задержанию скрывшегося злоумышленника. Полиция города переведена на усиленный режим несения службы.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая начальником ГУ МВД России по Ставропольскому краю", — отметили в полиции.

Как сообщили в региональном СУ СК, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органам и "Незаконный оборот оружия" УК РФ.