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СК возбудил новые дела в связи с гибелью солдата в Печах
25.10.2017 21:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Следственный комитет Беларуси в рамках расследования дела о гибели солдата-срочника Александра Коржича возбудил еще несколько уголовных дел, сообщил председатель СК генерал-майор юстиции Иван Носкевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
На начальном этапе предварительного расследования дела о дедовщине в Печах Главным следственным управлением Центрального аппарата СК было возбуждено восемь уголовных дел, которые были соединены в одно производство.
"Возбуждено 13 уголовных дел. Это и неуставные взаимоотношения, и халатность, и мошенничество", — сказал Носкевич, уточнив, что все они объединены в одно производство.
Новых версий нет
Рассказывая о ходе расследования резонансного дела, он отметил, что по-прежнему отрабатываются три основные версии гибели военнослужащего Коржича — убийство, доведение до самоубийства и самоубийство.
При этом он подчеркнул, что никакую из них в настоящий момент назвать в качестве превалирующей нельзя. "Отрабатываем очень плотно каждую", — сказал Носкевич.
По словам председателя СК, расследованием дела о гибели Коржича каждый день занимаются 15-20 следователей.
Следствие – прозрачно
Глава Следственного комитета также подчеркнул, что расследование ведется максимально прозрачно и максимально открыто. По его словам, как только появятся первые результаты, когда определится основная версия гибели и будет установлена причина смерти Коржича, СК соберет журналистов на брифинг.
© Sputnik / Виктор Толочко
Все отказные дела за шесть лет
По словам Носкевича, было принято решение о том, что СК проведет анализ всех так называемых "отказных" дел о гибели военнослужащих в стране.
Он отметил, что "еще до шквала публикаций в СМИ" СК истребовал все материалы проверок за последние шесть лет. Среди этих материалов не только дела о гибели, но и о причинении телесных повреждений.
При этом Носкевич не исключил того, что будут отменены решения о прекращении уголовных дел.
"Самое главное в этой ситуации — люди, которые были фигурантами по тем материалам, которые мы сейчас возобновляем, начинают говорить. Там, где изменение показаний либо картины происшествия приведет к иной оценке, мы, конечно, будем отменять отказы в возбуждении уголовных дел, решения об их прекращении, может быть, даже что-то дойдет до суда", — сказал глава СК.
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Глава СК отметил, что следствие по-прежнему отрабатывает три версии гибели Коржича, ни одна из них не является основной.
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