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Суд над священником из России: его сообщницу уже осудили

25.10.2017 20:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Священнику из России Николаю Кирееву, который в Беларуси обвиняется в сутенерстве, грозит до десяти лет лишения свободы, его сообщницу уже осудили на пять лет, сообщил телеканал ОНТ.

Витебский областной суд в среду начал рассмотрение уголовного дела в отношении российского священника — его судят за сутенерство. Процесс проходит за закрытыми дверями.

Гражданин Российской Федерации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 171. Уголовного кодекса Республики Беларусь. "Санкции статьи, по которым возбуждено в отношении него уголовное дело, предусматривают наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", — заявила в эфире ОНТ помощник председателя суда Железнодорожного района Витебска Елена Шильченок.

В новостном сюжете также была озвучена информация о том, что пока шло предварительное расследование, было установлено, что в апреле похожую операцию обвиняемый пытался осуществить в Гомеле.

"Тогда двух женщин приехала забирать его помощница, она была задержана и осуждена на пять лет", — сообщил телеканал.

Обвиняемый был задержан в августе на автовокзале в Витебске, когда пытался вывезти в Санкт-Петербург двух гражданок Беларуси для занятия проституцией.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Витебский областной суд в среду начал рассмотрение уголовного дела в отношении российского священника - его судят за сутенерство.

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