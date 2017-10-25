Суд над священником из России: его сообщницу уже осудили

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Священнику из России Николаю Кирееву, который в Беларуси обвиняется в сутенерстве, грозит до десяти лет лишения свободы, его сообщницу уже осудили на пять лет, сообщил телеканал ОНТ.

Витебский областной суд в среду начал рассмотрение уголовного дела в отношении российского священника — его судят за сутенерство. Процесс проходит за закрытыми дверями.

Гражданин Российской Федерации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 171. Уголовного кодекса Республики Беларусь. "Санкции статьи, по которым возбуждено в отношении него уголовное дело, предусматривают наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", — заявила в эфире ОНТ помощник председателя суда Железнодорожного района Витебска Елена Шильченок.

В новостном сюжете также была озвучена информация о том, что пока шло предварительное расследование, было установлено, что в апреле похожую операцию обвиняемый пытался осуществить в Гомеле.

"Тогда двух женщин приехала забирать его помощница, она была задержана и осуждена на пять лет", — сообщил телеканал.

Обвиняемый был задержан в августе на автовокзале в Витебске , когда пытался вывезти в Санкт-Петербург двух гражданок Беларуси для занятия проституцией.