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Стрельба на территории университета в США: погибли два человека
25.10.2017 20:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Жертвами стрельбы, произошедшей на территории университета Грамблинг в американском штате Луизиана, стали два человека, сообщают местные СМИ.
Трагедия произошла ночью. Неизвестный злоумышленник застрелил двух молодых людей во время спора и сбежал.
По данным телеканала
Сотрудники полиции ведут расследование инцидента. Личность подозреваемого еще не установлена.
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Ссора на территории университета завершилась гибелью двух молодых людей.
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