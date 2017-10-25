Стрельба на территории университета в США: погибли два человека

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Жертвами стрельбы, произошедшей на территории университета Грамблинг в американском штате Луизиана, стали два человека, сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла ночью. Неизвестный злоумышленник застрелил двух молодых людей во время спора и сбежал.

По данным телеканала KNOE 8 news , среди погибших – 23-летние студенты университета. Также сообщается, что учащиеся слышали пять или шесть выстрелов. Сейчас правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения.

Сотрудники полиции ведут расследование инцидента. Личность подозреваемого еще не установлена.