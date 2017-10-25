Покушение на украинского депутата: двое погибли, есть раненые

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Покушение на депутата украинской Рады Игоря Мосийчука произошло в Киеве вчера ночью.

Взрыв прогремел 25 октября возле дома, где располагается редакция телеканала "Эспрессо", откуда выходили народный депутат Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") и политолог Виталий Бала, сообщает издание РИА Новости Украина.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, размещенной им на страничке в Fcebook, взорвался припаркованный рядом с редакцией мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством.

В результате взрыва ранения разной степени тяжести получили народный депутат Игорь Мосейчук, политолог Виталий Бала, охранник народного депутата и случайный прохожий.

По данным МВД Украины, всего в больницу было с телесными повреждениями осколочного характера доставлено четыре человека. Двое их них — охранник и прохожий по имени Михаил — скончались от полученных ранений.

В жилых домах вокруг выбиты стекла. Судя по этому, как отметил Геращенко, мощность взрыва была не менее 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

На месте работают специалисты по разминированию, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, следственно-оперативная группа.