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Покушение на украинского депутата: двое погибли, есть раненые
26.10.2017 08:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Покушение на депутата украинской Рады Игоря Мосийчука произошло в Киеве вчера ночью.
Взрыв прогремел 25 октября возле дома, где располагается редакция телеканала "Эспрессо", откуда выходили народный депутат Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") и политолог Виталий Бала, сообщает издание РИА Новости Украина.
По информации советника главы МВД Антона Геращенко, размещенной им на страничке в Fcebook, взорвался припаркованный рядом с редакцией мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством.
В результате взрыва ранения разной степени тяжести получили народный депутат Игорь Мосейчук, политолог Виталий Бала, охранник народного депутата и случайный прохожий.
По данным МВД Украины, всего в больницу было с телесными повреждениями осколочного характера доставлено четыре человека. Двое их них — охранник и прохожий по имени Михаил — скончались от полученных ранений.
В жилых домах вокруг выбиты стекла. Судя по этому, как отметил Геращенко, мощность взрыва была не менее 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.
На месте работают специалисты по разминированию, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, следственно-оперативная группа.
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В результате взрыва в Киеве погиб охранник и прохожий, депутат Мосийчук и политолог Бала ранены.
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