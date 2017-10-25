|
Премьер Эстонии попал в ДТП, но отделался легким испугом
26.10.2017 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас попал в дорожно-транспортное происшествие на служебном автомобиле в центре Таллина, сообщает
Авария с эстонским премьером произошла вечером в среду. В служебный автомобиль Ратаса Audi A8 врезался внедорожник марки Mercedes.
© Sputnik/ Константин Чалабов
В результате ДТП премьер-министр не пострадал и отделался испугом. Впрочем, его все равно доставили в больницу, чтобы удостовериться, что с его здоровьем все в порядке. Другие участники аварии, то есть водитель Ратаса и владелец врезавшегося в служебное авто внедорожника, также не пострадали.
После обследования за вице-премьером прислали другой служебный автомобиль, на котором Ратас и был доставлен на свое рабочее место.
В начале октября весь мир узнал о другой, более трагичной, аварии с участием члена правительства — в Кыргызстане. Тогда в результате столкновения внедорожника и грузовика
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вскоре после аварии эстонского политика отвезли в больницу, а затем отпустили в работу.
|
Архив (ЧП)
Комментарии