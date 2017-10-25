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Житель Бобруйска избил контролера энергосбыта и натравил на нее собак

26.10.2017 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт – Sputnik. Контролер Бобруйского городского РЭС получила травмы в результате нападения жителя Бобруйска – гражданин избил женщину и натравил на нее собак, сообщили Sputnik в четверг в ГПО "Белэнерго".

Житель Бобруйска избил контролера энергосбыта и натравил на нее собак
© Sputnik/ Игорь Зарембо
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Инцидент произошел в одном из подворий на улице Жлобинской районного центра. Контролер по выданному наряду-заданию выполняла плановый обход абонентов и записывала показания счетчиков.

"После снятия показаний электросчетчика женщина подверглась нападению со стороны мужчины, находящегося в доме, который препятствовал выходу ее за территорию домовладения, натравил домашних собак и нанес телесные повреждения", – сказали в Белэнерго.

Там также сообщили, что отбиться женщине от агрессивного бобруйчанина помогли соседи по улице, они оказали пострадавшей первую помощь.

Скорая доставила контролера в Бобруйскую центральную больницу. В настоящее время произошедшим занимаются сотрудники РУВД Бобруйска.

 
Теги: Минск
 
 
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Отбиться женщине от агрессивного бобруйчанина помогли соседи по улице, они оказали пострадавшей первую помощь.

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