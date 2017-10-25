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Маршрутка и автобус столкнулись в Рогачеве: пострадали 4 человека

26.10.2017 10:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт – Sputnik. Три пассажира и водитель маршрутного такси получили ранения в результате столкновения "Газели" с автобусом, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Маршрутка и автобус столкнулись в Рогачеве: пострадали 4 человека
© Фото: ГАИ Витебска
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Авария произошла накануне около 17:15 на перекрестке улиц Бобруйской и Кирова.

"Водитель, управляя автомобилем "ГАЗ", при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом МАЗ", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате пострадали четыре человека – три женщины-пассажира маршрутки и ее водитель. Все они были доставлены в Рогачевскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции  проводят по факту аварии с травмированием людей проверку.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Авария произошла из-за нарушения водителем "Газели" правил проезда перекрестка.

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