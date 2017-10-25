Маршрутка и автобус столкнулись в Рогачеве: пострадали 4 человека

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Три пассажира и водитель маршрутного такси получили ранения в результате столкновения "Газели" с автобусом, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла накануне около 17:15 на перекрестке улиц Бобруйской и Кирова.

"Водитель, управляя автомобилем "ГАЗ", при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом МАЗ", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате пострадали четыре человека – три женщины-пассажира маршрутки и ее водитель. Все они были доставлены в Рогачевскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии с травмированием людей проверку.