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СК: "серые" застройщики в Минске незаконно возвели 18 домов

26.10.2017 10:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт – Sputnik. Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета Беларуси продолжает работу по уголовному делу по факту незаконного строительства многоквартирных домов в усадебной части Минска, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель СК Юлия Гончарова.

СК: "серые" застройщики в Минске незаконно возвели 18 домов
© YouTube / МВД Республики Беларусь
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По данным правоохранителей, двое минчан покупали старые частные дома в Минске, а на их месте возводили двух- и трехэтажные строения с отдельными квартирами, которые потом продавались как доли в праве собственности.

"Всего следователями установлено восемнадцать фактов строительства подобных объектов недвижимости, совершенных в период с 1999 по 2014 годы", – сказала Гончарова.

Она также отметила, что за это время застройщики получили от незаконной деятельности не менее 1,8 миллиона рублей.

По словам представителя СК, действия мужчин были квалифицированы по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность). При этом они до возбуждения дела уехали из Беларуси. 13 августа одного из них задержали сотрудники Интерпола в Хорватии и экстрадировали в республику. Второй мужчина до настоящего времени находится в розыске.

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Теги: Минск
 
 
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Двое минчан покупали старые частные дома в Минске, а на их месте возводили двух- и трехэтажные строения с отдельными квартирами.

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