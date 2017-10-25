МИНСК, 26 окт – Sputnik. Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета Беларуси продолжает работу по уголовному делу по факту незаконного строительства многоквартирных домов в усадебной части Минска, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель СК Юлия Гончарова.

По данным правоохранителей, двое минчан покупали старые частные дома в Минске, а на их месте возводили двух- и трехэтажные строения с отдельными квартирами, которые потом продавались как доли в праве собственности.

"Всего следователями установлено восемнадцать фактов строительства подобных объектов недвижимости, совершенных в период с 1999 по 2014 годы", – сказала Гончарова.

Она также отметила, что за это время застройщики получили от незаконной деятельности не менее 1,8 миллиона рублей.

По словам представителя СК, действия мужчин были квалифицированы по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность). При этом они до возбуждения дела уехали из Беларуси. 13 августа одного из них задержали сотрудники Интерпола в Хорватии и экстрадировали в республику . Второй мужчина до настоящего времени находится в розыске.

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