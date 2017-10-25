Раздражительный поджигатель дач задержан в Могилевском районе

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Молодой житель Могилевской области задержан по подозрению в поджоге трех дачных домов, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Пожары в деревне Большое Бушево произошли в августе текущего года – загорелись три дома, расположенные по соседству. В результате возгорания никто не пострадал, но одно строение было уничтожено полностью. Эксперты выяснили, что причиной возникновения огня стали умышленные действия, впоследствии был задержан и подозреваемый – 25-летний местный житель.

"На первоначальном этапе расследования было установлено, что задержанный разбивал окна в домах и поджигал занавески. При допросе он пояснил, что находился в раздраженном состоянии по причине употребления спиртного", – сказала Соленюк.

Она также уточнила, что молодому человеку уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное уничтожение и повреждение имущества общеопасным способом), он заключен под стражу.

По словам представителя УСК, расследование дела продолжается, в отношении поджигателя назначена судебно-психиатрическая экспертиза, чтобы выяснить, вменяем ли он.

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