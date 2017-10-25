Поезд столкнулся с грузовиком в Финляндии: 4 погибших, 10 раненых

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Пассажирский поезд столкнулся в четверг с военным грузовиком в финском городе Раасепори, погибло четверо, пострадало 10 человек, сообщают мировые СМИ.

Авария произошла на железнодорожном переезде около восьми часов утра. Дежурный Центра железнодорожного движения получил сообщение от машиниста пассажирского поезда, который проинформировал, что поезд столкнулся с военным транспортным средством на переезде. В полиции подтвердили информацию о том, что это был военный грузовик SA-150.

"Пассажирский поезд из Кариса в Ханко столкнулся с транспортным средством на железнодорожном переезде. Ранены несколько человек", — сообщил сотрудник железнодорожных служб.

По данным служб спасения, в результате инцидента погибло четыре человека, из которых один — пассажир поезда, и трое — военнослужащие. Еще десять получили травмы разной степени тяжести. В больницу Раасепори доставлено шесть пострадавших. Четырех человек с серьезными травмами доставили в больницу в Хельсинки.

Отрезок железной дороги, на которой произошел инцидент, временно перекрыт, поезда на маршруте заменяют автобусами.