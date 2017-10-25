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Поезд столкнулся с грузовиком в Финляндии: 4 погибших, 10 раненых

26.10.2017 11:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Пассажирский поезд столкнулся в четверг с военным грузовиком в финском городе Раасепори, погибло четверо, пострадало 10 человек, сообщают мировые СМИ.

Поезд столкнулся с грузовиком в Финляндии: 4 погибших, 10 раненых
© Фото: МЧС Беларуси
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Авария произошла на железнодорожном переезде около восьми часов утра. Дежурный Центра железнодорожного движения получил сообщение от машиниста пассажирского поезда, который проинформировал, что поезд столкнулся с военным транспортным средством на переезде. В полиции подтвердили информацию о том, что это был военный грузовик SA-150.

"Пассажирский поезд из Кариса в Ханко столкнулся с транспортным средством на железнодорожном переезде. Ранены несколько человек", — сообщил сотрудник железнодорожных служб.

По данным служб спасения, в результате инцидента погибло четыре человека, из которых один — пассажир поезда, и трое — военнослужащие. Еще десять получили травмы разной степени тяжести. В больницу Раасепори доставлено шесть пострадавших. Четырех человек с серьезными травмами доставили в больницу в Хельсинки.

Отрезок железной дороги, на которой произошел инцидент, временно перекрыт, поезда на маршруте заменяют автобусами.

 
Теги: Минск
 
 
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Четыре человека погибло, 10 получило травмы в результате столкновения поезда и военного грузовика в Финляндии.

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