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Девушка в Гродно сняла эксгибициониста на видео и сдала милиции
26.10.2017 11:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Сотрудники Берестовицкого РОВД задержали эксгибициониста, который демонстрировал половые органы пассажирам в общественном транспорте, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гродненского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пассажиры автобуса задержали в Гомеле эксгибициониста
По информации милиции, ранее задержанный – житель деревни Остаповщина Берестовицкого района – уже дважды привлекался за подобное: за "обнаженку" в магазине и на железнодорожном вокзале в областном центре.
"В общественном транспорте злоумышленнику понравилась представительница слабого пола. Мужчина решил, что девушки любят отчаянных парней, и, для того чтобы привлечь внимание, стал демонстрировать свои половые органы", – сказали в УВД.
В управлении также сообщили, что девушка не растерялась – она сняла происходящее в автобусе на мобильный, а затем передала запись правоохранителям.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).
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Нетрезвый мужчина таким образом пытался в автобусе привлечь внимание представительницы слабого пола.
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