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Девушка в Гродно сняла эксгибициониста на видео и сдала милиции

26.10.2017 11:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт – Sputnik. Сотрудники Берестовицкого РОВД задержали эксгибициониста, который демонстрировал половые органы пассажирам в общественном транспорте, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гродненского облисполкома.

Девушка в Гродно сняла эксгибициониста на видео и сдала милиции
© Sputnik / Виктор Толочко
Пассажиры автобуса задержали в Гомеле эксгибициониста

По информации милиции, ранее задержанный – житель деревни Остаповщина Берестовицкого района – уже дважды привлекался за подобное: за "обнаженку" в магазине и на железнодорожном вокзале в областном центре.

"В общественном транспорте злоумышленнику понравилась представительница слабого пола. Мужчина решил, что девушки любят отчаянных парней, и, для того чтобы привлечь внимание, стал демонстрировать свои половые органы", – сказали в УВД.

В управлении также сообщили, что девушка не растерялась – она сняла происходящее в автобусе на мобильный, а затем передала запись правоохранителям.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

Эксгибициониста-хвастуна задержали на вокзале в Гродно>>

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Нетрезвый мужчина таким образом пытался в автобусе привлечь внимание представительницы слабого пола.

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