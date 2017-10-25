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Главбух фирмы из Молодечно год начисляла себе повышенную зарплату

26.10.2017 11:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении главного бухгалтера одной из фирм Молодечно – женщина год начисляла себе повышенную зарплату за счет предприятия, сообщили Sputnik в Комитете государственного контроля.

Главбух фирмы из Молодечно год начисляла себе повышенную зарплату
© Sputnik / Виктор Толочко
Заместитель главбуха Кричевской СШ доначислила себе $2,8 тыс. зарплаты

Факт хищения денег местного ООО был выявлен финансовой милицией в ходе проверки.

"Главный бухгалтер в 2016-2017 годах похитила денежные средства предприятия в сумме 6,7 тысячи рублей", – сказали в КГК.

В комитете также отметили, что женщина завышала свою зарплату и перечисляла "дополнительный заработок" на свой карт-счет. Кроме того, она указала недостоверные сведения в налоговой декларации, занизив базу по НДС и налогу на прибыль, чем государству был причинен ущерб в размере более 25,3 тысячи рублей.

В отношении главбуха Молодечненским райотделом СК были возбуждены два уголовных дела – по ч. 3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебным положением в крупном размере) и ч. 1 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего женщина незаконно получила за счет средств предприятия около 3,4 тысячи долларов.

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