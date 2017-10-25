Главбух фирмы из Молодечно год начисляла себе повышенную зарплату

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении главного бухгалтера одной из фирм Молодечно – женщина год начисляла себе повышенную зарплату за счет предприятия, сообщили Sputnik в Комитете государственного контроля.



© Sputnik / Виктор Толочко Заместитель главбуха Кричевской СШ доначислила себе $2,8 тыс. зарплаты

Факт хищения денег местного ООО был выявлен финансовой милицией в ходе проверки.

"Главный бухгалтер в 2016-2017 годах похитила денежные средства предприятия в сумме 6,7 тысячи рублей", – сказали в КГК.

В комитете также отметили, что женщина завышала свою зарплату и перечисляла "дополнительный заработок" на свой карт-счет. Кроме того, она указала недостоверные сведения в налоговой декларации, занизив базу по НДС и налогу на прибыль, чем государству был причинен ущерб в размере более 25,3 тысячи рублей.

В отношении главбуха Молодечненским райотделом СК были возбуждены два уголовных дела – по ч. 3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебным положением в крупном размере) и ч. 1 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси.