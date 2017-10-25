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Жертва снега: девушка-водитель погибла под Минском в ДТП с автобусом
26.10.2017 12:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Девушка-водитель погибла в результате лобового столкновения с автобусом Renault в Минском районе, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского РУВД Екатерина Сильченко.
© Sputnik/ Руслан Кривобок
Авария произошла около 07:35 четверга на 6-м километре автодороги Новый Двор – Михановичи – Пятевщина.
"Водитель, управляя автомобилем Ford Focus, не учла погодные условия, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автобусом Renault", – сказала Сильченко.
По словам представителя ГАИ, 31-летняя водитель, находившаяся за рулем Ford, скончалась на месте.
Сильченко уточнила, что она была пристегнута ремнем безопасности, а на автомобиле были установлены зимнее шины. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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Водитель была пристегнута ремнем безопасности, а на автомобиле были установлены зимнее шины.
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