Три дачных дома в деревне Большое Бушево Могилевского района сгорели в августе. Выяснилось, что это был поджог, сообщили в областном управлении Следственного комитета. Предполагаемого поджигателя нашли — это 25-летний местный житель.



Фото: УСК по Могилевской области

Дома, которые охватил огонь, были соседними. При пожаре никто не пострадал — людей в них на тот момент не было. Пламя потушили спасатели. Один дом сгорел полностью, два других были частично повреждены огнем.

Эксперты пришли к выводу, что это был поджог. В итоге задержали подозреваемого — 25-летнего местного жителя.

— На первоначальном этапе расследования установлено, что задержанный разбивал окна в домах и поджигал занавески. При допросе он пояснил, что в момент совершения преступления находился в раздраженном состоянии по причине употребления спиртных напитков, — отметила официальный представитель УСК Оксана Соленюк.



Фото: УСК по Могилевской области

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном уничтожении и повреждении имущества общеопасным способом. Он находится под стражей.

Расследование по уголовному делу продолжается, назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая позволит сделать вывод о вменяемости обвиняемого.