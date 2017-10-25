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Задержан мужчина, натравивший собак на контролера в Бобруйске
26.10.2017 13:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали 59-летнего жителя Бобруйска, который натравил собак на женщину-контролера местного энергосбыта, сообщили в УВД Бобруйского горисполкома.
Инцидент в райцентре произошел 25 октября во дворе дома: между контролером электросетей и хозяином дома возник конфликт, мужчина ударил женщину и натравил на ее собак. Женщина об инциденте сообщила своему начальству.
"Сотрудниками милиции хозяин дома задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк.
По ее словам, установлено, что задержанный ранее был неоднократно судим.
Горбанюк рассказала, что в рамках назначенной проверки потерпевшая женщина-контролер сообщила: мужчина мешал ей выйти из дома, а затем ударил и натравил собак, одна из которых укусила за ногу. После произошедшего 42-летняя сотрудница энергосбыта была госпитализирована.
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Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.
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