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Проводится отработка мест массового отдыха молодёжи

26.10.2017 — ЧП | Працоўная слава (Воложин)  
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С 20 по 29 октября 2017 года, согласно приказу начальника Воложинского РОВД от 18 октября 2017 года № 74 «О проведении отработки мест массового отдыха молодёжи и переводе личного состава на усиленный вариант несения службы» проводится отработка мест массового отдыха молодёжи.

Выявляются ранее не известные места сбора и отдыха. Основной задачей сотрудников ОВД является выявление лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, а также наркосырьевую базу («насвай», семена мака). Осуществляются мероприятия по недопущению распространения наркотических средств, психотропных веществ и их аналагов. Организованы выступления сотрудниками ОВД в учреждениях образования на тему о вреде употребления наркотиков и последствиях их употребления.

 
 
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С 20 по 29 октября 2017 года, согласно приказу начальника Воложинского РОВД от 18 октября 2017 года № 74 «О проведении отработки мест массового отдыха молодёжи и переводе...

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