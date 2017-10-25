Белорусы с контрабандными сигаретами задержаны в Литве

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Граждане Беларуси были задержаны таможенной службой Литвы с грузом контрабандных сигарет, сообщает литовское таможенное ведомство.

Несколько чемоданов сигарет, которые провозил гражданин Беларуси, служба обнаружила в аэропорту Вильнюса.

"Сотрудники таможни Вильнюсского аэропорта были удивлены наивностью белоруса, который, по-видимому, надеялся, что современные рентгеновские снимки и невнимательные таможенники не заметят, что единственным грузом в его громоздких чемоданах были сигаретные пачки", — отметили в ведомстве.

Вторая партия сигарет была изъята у семьи, которая следовала в Литву через КПП Райгардас (с белоруской стороны — Привалки) на автомобиле Ford Focus. Как сообщили в таможенной службе, автомобиль был буквально нашпигован сигаретными пачками. Общая стоимость контрабанды — около 6 тысячи евро.

Напомним, что это не первый случай, когда граждане Беларуси попадаются на контрабанде сигарет. Так, в сентябре был задержан 30-летний белорус, перевозившего более 2,5 тысяч пачек сигарет в своем автомобиле. В августе пограничники на границе также задержали гражданина Беларуси, который выбросил контрабандные сигареты в урну.