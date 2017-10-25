Милиционеры нашли в гараже у жителя Жлобина склад марихуаны

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Жлобине местного жителя, который в своем гараже хранил почти четыре килограмма марихуаны, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.



© Sputnik / Виктор Толочко Вопросы борьбы с наркотрафиком обсудят прокуроры РБ и РФ в Минске

На 33-летнего рабочего одного из предприятий города, который ранее судим не был, сотрудники наркоконтроля вышли благодаря оперативной информации. В квартире мужчины запрещенных веществ найдено не было, а вот в гараже обнаружился целый склад марихуаны.

"Часть ее лежала в картонных коробках, стебли с листьями хозяин развесил по углам для сушки. В ящики с влажной травой заботливо положил силикагель", – сказал Пристромов.

По его словам, общий вес изъятого составил около четырех килограммов. В настоящее время правоохранители устанавливают, зачем житель Жлобина хранил такое большое количество наркотиков в гараже.

Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. Гражданину в качестве наказания грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

УВД: на вокзале в Полоцке задержан курьер с крупной партией героина>>