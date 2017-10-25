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СМИ: мужчина с подростком в чемодане пытался попасть в Грузию
26.10.2017 14:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Турецкие пограничники нашли подростка в багаже мужчины, который собирался выехать в Грузию, передает
По данным издания, 14-летнего мальчика собирались вывезти из Турции через КПП Хопа в северо-восточной провинции Артвин.
Согласно предварительной версии, родители подростка – граждане Турции, которые покинули страну и в настоящее время живут в Грузии. Их подозревают в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Сообщается, что мужчину с подростком задержали. Ведется расследование.
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По предварительным данным, обнаруженный в чемодане мальчик – сын граждан Турции.
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