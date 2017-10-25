МИНСК, 26 окт – Sputnik. Столкновение маршрутного такси и автобуса МАЗ в Рогачеве произошло из-за невнимательности водителя микроавтобуса "Газель", сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.



© Фото: Максим Добрый Маршрутка и автобус столкнулись в Рогачеве: пострадали 4 человека

Авария была зафиксирована накануне приблизительно в 17:15 на пересечении улиц Кирова и Бобруйской районного центра. В ДТП пострадали четыре человека – водитель "Газели" и четверо пассажиров маршрутки, все они были госпитализированы в местную ЦРБ.

"Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за невнимательности водителя маршрутного такси", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что инспекторам мужчина заявил: он был уверен, что автобус МАЗ на перекрестке будет поворачивать направо.

По информации комитета, на месте ДТП работали не только следователи и сотрудники ГАИ, но и эксперты областного управления ГКСЭ.