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МАЗ протаранил "Газель" в Рогачеве из-за невнимательности маршрутчика

26.10.2017 15:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт – Sputnik. Столкновение маршрутного такси и автобуса МАЗ в Рогачеве произошло из-за невнимательности водителя микроавтобуса "Газель", сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

МАЗ протаранил "Газель" в Рогачеве из-за невнимательности маршрутчика
© Фото: Максим Добрый
Маршрутка и автобус столкнулись в Рогачеве: пострадали 4 человека

Авария была зафиксирована накануне приблизительно в 17:15 на пересечении улиц Кирова и Бобруйской районного центра. В ДТП пострадали четыре человека – водитель "Газели" и четверо пассажиров маршрутки, все они были госпитализированы в местную ЦРБ.

"Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за невнимательности водителя маршрутного такси", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что инспекторам мужчина заявил: он был уверен, что автобус МАЗ на перекрестке будет поворачивать направо.

По информации комитета, на месте ДТП работали не только следователи и сотрудники ГАИ, но и эксперты областного управления ГКСЭ.

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекторам водитель "Газели" заявил: он был уверен, что автобус МАЗ на перекрестке будет поворачивать направо.

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