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Уголовное дело в Копыльском районе

26.10.2017 — ЧП | Чырвоная зорка (Узда)  
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Уголовное дело в Копыльском районе

В Копыльском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, повлекшего смерть малолетней девочки

Копыльским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 12-летняя девочка (ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Происшествие произошло днем 22 октября вблизи д. Филиповичи Копыльского района. На автодороги Р-43 «Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи» произошло опрокидывание автомобиля Renault под управлением жителя Солигорска, 1959 года рождения.

В результате ДТП водитель с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение. Ехавшая в автомашине на заднем сидении его несовершеннолетняя внучка, учащаяся 7 класса одного из учреждений образования г. Солигорска, погибла. Супруга водителя и мать девочки от госпитализации отказались.

На месте происшествия работали следователи совместно с сотрудниками ГАИ и экспертами. Водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

В рамках уголовного дела устанавливаются свидетели и очевидцы, проводится комплекс следственных действий по определению механизма развития дорожно-транспортной ситуации.

С целью проверки технического состояния автомобиля, скорости его движения, установления причины смерти погибшей и состояния водителя назначен ряд экспертиз.

Следствие обращается к гражданам, располагающим какими-либо сведениями, видеозаписями вышеуказанного происшествия, с просьбой обратиться в Копыльский РОСК или по телефонам: 8 (01719) — 5-02-28, 8 (01719) -5-02-26.

 Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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