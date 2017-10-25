МИНСК, 26 окт — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя одного из департаментов Госкомитета по стандартизации, сообщили Sputnik в четверг в МВД Беларуси.

Госчиновник находился в разработке правоохранителей давно – по оперативной информации, он решал вопросы, входящие в его компетенцию, с помощью "откатов". До этого за взятку в 20 тысяч долларов был задержан еще один мужчина, ранее занимавший высокую должность в Госстандарте. Эти деньги предназначались для вышеуказанного чиновника.

Как отметили в МВД, высокопоставленный представитель Госстандарта с 2013 по 2015 годы получил в качестве взяток от коммерсантов 35 тысяч долларов и 30 миллионов неденоминированных рублей, а также другие матценности. За это фигурант дела выдавал разрешений на строительство и решал другие вопросы.

В отношении госчиновника и его пособника возбуждено семь уголовных дел. При проведении у задержанных обысков обнаружено около десяти тысяч долларов, порядка 60 тысяч "вечнозеленых" заблокированы на банковских счетах. Также был наложен арест на четыре квартиры, а также земельный участок и другое имущество на сумму около миллиона рублей.