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Жительница Волковыска принесла в обменник "тысячу дублей"
26.10.2017 17:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Жительница Волковыска пыталась поменять в обменном пункте на белорусские рубли сувенирную "тысячу дублей", сообщили Sputnik в четверг в Государственном комитете судебных экспертиз.
Банкнота у работников банка вызвала подозрение, поэтому они обратились в милицию.
"Представленная на исследование купюра денежным знаком и соответственно платежным средством не является", – сказали в ГКСЭ.
Там также отметили, что банкнота, которую принесла в обменник женщина, является сувенирной продукцией, схожей по внешнему виду с российской купюрой достоинством 1000 рублей: на ней есть надписи "Билет банка приколов", "Тысяча дублей" и "Платежным средством не является", но нет серии, номера и средств защиты.
В настоящее время по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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Банкнота у работников банка вызвала подозрение, поэтому они обратились в милицию.
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