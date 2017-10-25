МИНСК, 26 окт – Sputnik. Жительница Волковыска пыталась поменять в обменном пункте на белорусские рубли сувенирную "тысячу дублей", сообщили Sputnik в четверг в Государственном комитете судебных экспертиз.

Банкнота у работников банка вызвала подозрение, поэтому они обратились в милицию.

"Представленная на исследование купюра денежным знаком и соответственно платежным средством не является", – сказали в ГКСЭ.

Там также отметили, что банкнота, которую принесла в обменник женщина, является сувенирной продукцией, схожей по внешнему виду с российской купюрой достоинством 1000 рублей: на ней есть надписи "Билет банка приколов", "Тысяча дублей" и "Платежным средством не является", но нет серии, номера и средств защиты.

В настоящее время по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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