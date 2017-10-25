Водитель-белорус погиб под собственным грузовиком в Литве

МИНСК, 26 окт — Sputnik. 46-летний гражданин Беларуси был раздавлен грузовиком IVEKO на территории Литвы, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные департамента полиции страны.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте

Водитель следовал из Литвы и Беларусь с грузом светильников и уже прошел пограничный контроль. Однако возле деревни Памурес (Шальчининкский район) машина сломалась. 46-летний мужчина решил отремонтировать фуру своими силами. В ходе ремонтных работ грузовик тронулся с места и наехала на лежащего под ним человека. Фура переехала водителя, затем уперлась в бордюрный камень и остановилась.

Мужчина от полученных травм скончался на месте.