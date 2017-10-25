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Водитель-белорус погиб под собственным грузовиком в Литве

26.10.2017 17:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. 46-летний гражданин Беларуси был раздавлен грузовиком IVEKO на территории Литвы, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные департамента полиции страны.

Водитель-белорус погиб под собственным грузовиком в Литве
© Sputnik / Виктор Толочко
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Водитель следовал из Литвы и Беларусь с грузом светильников и уже прошел пограничный контроль. Однако возле деревни Памурес (Шальчининкский район) машина сломалась. 46-летний мужчина решил отремонтировать фуру своими силами. В ходе ремонтных работ грузовик тронулся с места и наехала на лежащего под ним человека. Фура переехала водителя, затем уперлась в бордюрный камень и остановилась.

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время ремонта большегрузная машина тронулась с места и наехала на лежащего под ней человека.

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