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Водитель-белорус погиб под собственным грузовиком в Литве
26.10.2017 17:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. 46-летний гражданин Беларуси был раздавлен грузовиком IVEKO на территории Литвы, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные департамента полиции страны.
© Sputnik / Виктор Толочко
Водитель следовал из Литвы и Беларусь с грузом светильников и уже прошел пограничный контроль. Однако возле деревни Памурес (Шальчининкский район) машина сломалась. 46-летний мужчина решил отремонтировать фуру своими силами. В ходе ремонтных работ грузовик тронулся с места и наехала на лежащего под ним человека. Фура переехала водителя, затем уперлась в бордюрный камень и остановилась.
Мужчина от полученных травм скончался на месте.
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Во время ремонта большегрузная машина тронулась с места и наехала на лежащего под ней человека.
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