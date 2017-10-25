Российский вертолет рухнул в море у берегов Норвегии

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Российский вертолет, на борту которого находились восемь человек, упал в море неподалеку от российского шахтерского поселка Баренцбурга, говорится в сообщении спасательной службы Северной Норвегии.

Инцидент произошел в четверг около 16:30 (по минскому времени).

"Российский вертолет, восемь человек на борту, упал в море в 2-3 километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген — Sputnik)", — говорится в сообщении.

Вероятно, вертолет совершал рейс из поселка Пирамида (Россия) в Баренцбург.

Норвежские спасатели проводят поисково-спасательную операцию. Других подробностей инцидента не сообщается.

На Шпицбергене, который административно является частью Норвегии, действует особый правовой режим и существует российский поселок Баренцбург, где проживают, в основном, шахтеры.