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Подробности крушения российского Ми-8 в Норвегии: кто был на борту

26.10.2017 19:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Сотрудники НИИ Арктики и Антарктики, а также члены экипажа находились на борту российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в четверг в море неподалеку от шахтерского поселка Баренцбург (архипелаг Шпицберген), говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Подробности крушения российского Ми-8 в Норвегии: кто был на борту
© Sputnik/ Сергей Мамонтов
Российский вертолет рухнул в море у берегов Норвегии

Спасательная служба Северной Норвегии в четверг вечером проинформировала, что российский вертолет, на борту которого находились восемь человек, разбился в море. Позже компания "Конверс Авиа", которой принадлежал вертолет, подтвердила, что связь с воздушным судном потеряна, подробности ЧП выясняются.

В Минэнерго заявили, что на борту вертолета были трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, а также пять членов экипажа. Список опубликован на сайте ведомства.

РИА Новостисо ссылкой на генконсула РФ в Баренцбурге Вячеслава Николаева сообщает, что на место происшествия уже прибыли норвежские спасательные суда и два вертолета. В поисковой операции задействованы пять кораблей береговой охраны и два вертолета. Вместе с тем следы крушения вертолета пока не найдены.

 
Теги: Минск
 
 
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Пропавший вертолет мог совершить аварийную посадку, а не упасть в море, считают в генконсульстве РФ в Баренцбурге.

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