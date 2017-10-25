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Подробности крушения российского Ми-8 в Норвегии: кто был на борту
26.10.2017 19:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Сотрудники НИИ Арктики и Антарктики, а также члены экипажа находились на борту российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в четверг в море неподалеку от шахтерского поселка Баренцбург (архипелаг Шпицберген), говорится в сообщении Минэнерго РФ.
© Sputnik/ Сергей Мамонтов
Спасательная служба Северной Норвегии в четверг вечером проинформировала, что российский вертолет, на борту которого находились восемь человек, разбился в море. Позже компания "Конверс Авиа", которой принадлежал вертолет, подтвердила, что связь с воздушным судном потеряна, подробности ЧП выясняются.
В Минэнерго заявили, что на борту вертолета были трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, а также пять членов экипажа. Список опубликован на
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Пропавший вертолет мог совершить аварийную посадку, а не упасть в море, считают в генконсульстве РФ в Баренцбурге.
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