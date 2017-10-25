Подробности крушения российского Ми-8 в Норвегии: кто был на борту

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Сотрудники НИИ Арктики и Антарктики, а также члены экипажа находились на борту российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в четверг в море неподалеку от шахтерского поселка Баренцбург (архипелаг Шпицберген), говорится в сообщении Минэнерго РФ.



© Sputnik/ Сергей Мамонтов Российский вертолет рухнул в море у берегов Норвегии

Спасательная служба Северной Норвегии в четверг вечером проинформировала, что российский вертолет, на борту которого находились восемь человек, разбился в море. Позже компания "Конверс Авиа", которой принадлежал вертолет, подтвердила, что связь с воздушным судном потеряна, подробности ЧП выясняются.

В Минэнерго заявили, что на борту вертолета были трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, а также пять членов экипажа. Список опубликован на сайте ведомства.

РИА Новости со ссылкой на генконсула РФ в Баренцбурге Вячеслава Николаева сообщает, что на место происшествия уже прибыли норвежские спасательные суда и два вертолета. В поисковой операции задействованы пять кораблей береговой охраны и два вертолета. Вместе с тем следы крушения вертолета пока не найдены.