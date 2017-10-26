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Взрыв на заводе фейерверков в Индонезии: погибли десятки человек

26.10.2017 21:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Почти 50 человек стали жертвами пожара, который затем спровоцировал несколько взрывов, на фабрике фейерверков в Индонезии, сообщают местные СМИ.

ЧП произошло на заводе, производящем пиротехнику, в городе Тангеранг в четверг. После пожара отдельные части постройки рухнули, огонь также уничтожил несколько стоявших рядом машин.

Взрыв на заводе фейерверков в Индонезии: погибли десятки человек
© REUTERS/ Beawiharta
На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция – под обломками тоже могут находиться люди

Жертвами происшествия стали по меньшей мере 47 человек. Большинство погибших были найдены под завалами. Тела обгорели до неузнаваемости, процесс опознания будет затруднен, обратили внимание в полиции. Там же подчеркивают, что количество погибших может вырасти – до сих пор неизвестно, сколько пропало без вести. Всего на фабрике работали 103 человека.

О причинах трагедии пока не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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Вспыхнувший пожар полностью уничтожил фабрику, в огне заживо сгорели работники завода.

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