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МЧС разместило видео пепелища дома, где погибла женщина
27.10.2017 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Предварительной причиной пожара в частном доме в Витебском районе спасатели назвали нарушение правил эксплуатации печного отопления, сообщили в МЧС.
О том, что в деревне Ломы в Витебском районе горит частный дом пенсионерки, спасателям утром сообщили соседи.
"Когда к месту происшествия прибыли спасатели горение строения открытым пламенем. На месте пожара под обрушившимися строительными конструкциями спасателями была обнаружена погибшая хозяйка 1954 года рождения", — сообщили Sputnik в пятницу в УЧС по Витебской области.
По словам спасателей, огнем в доме в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.
В УЧС по Витебской области отметили, нарушение правил эксплуатации печей одна из основных причин пожаров в холодное время года.
Там напомнили о необходимости проведения проверки состояния печей и немедленного устранения обнаруженных недостатков.
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Нарушение правил эксплуатации печи стало причиной пожара в частном доме под Витебском, в огне погибла пенсионерка.
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