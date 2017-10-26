Два пожара произошли за сутки на предприятиях Гродно и Витебска

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Два пожара были зафиксированы на предприятиях в Беларуси за истекшие сутки, сообщили Sputnik в МЧС Республики.

По оперативной информации белорусских спасателей, возгорания произошли в Витебске и Гродно.

Так, около полуночи 27 октября загорелся одноэтажное блочное здание цеха по производству мебели в Гродно на улице Веселой. В результате пожара была уничтожена металлическая кровля и имущество внутри.

В 22:39 в МЧС поступило сообщение о задымлении в ремонтно-инструментальном корпусе №3 ОАО "Витебский завод электроизмерительных приборов", расположенном на улице Революционной в Витебске. Там огнем были повреждены станок, электрокабель и распределительный щит.

В результате этих пожаров никто из сотрудников предприятий не пострадал, в настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возгораний.