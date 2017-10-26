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На Витебском заводе электроизмерительных приборов произошло задымление
Витебские спасатели ликвидировали задымление на заводе электроизмерительных приборов в областном центре,
О задымлении в ремонтно-инструментальном корпусе № 3 завода электроизмерительных приборов на улице Революционной в МЧС сообщили поздно вечером 26 октября.
В результате ЧП в цехе повреждено имущество, заточной станок, электрокабель, распределительный щит.
Причину пожара устанавливают.
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В цехе повреждено имущество, заточной станок, электрокабель, распределительный щит.
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Архив (ЧП)
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