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На Витебском заводе электроизмерительных приборов произошло задымление

27.10.2017 09:56 — ЧП | Tut.by  
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Витебские спасатели ликвидировали задымление на заводе электроизмерительных приборов в областном центре, сообщает МЧС.

О задымлении в ремонтно-инструментальном корпусе № 3 завода электроизмерительных приборов на улице Революционной в МЧС сообщили поздно вечером 26 октября.

В результате ЧП в цехе повреждено имущество, заточной станок, электрокабель, распределительный щит.

Причину пожара устанавливают.

 
 
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В цехе повреждено имущество, заточной станок, электрокабель, распределительный щит.

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