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В Полоцке ищут мужчину, без причины пнувшего ногой котенка

27.10.2017 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт – Sputnik. Правоохранительные органы разыскивают мужчину, который на улице в Полоцке пнул кота, животное ударилось в стену, сообщили об этом пользователи соцсетей и разместили видео с места происшествия.

На видео, которое набирает сотни просмотров, видно, что три человека – девушка и двое мужчин – шли по тротуару, рядом бежал кот. По поведению животного видно, что оно доброжелательное и не боится людей.

Когда кот приблизился к одному из мужчин, он сильно пнул его ногой, животное отлетело на несколько метров и ударилось о стену здания.

Зоозащитники в своем аккаунте написали, что данный инцидент произошел в возле магазина "Дионис" на улице Зодчего Иоанна районного центра.

"Кот сильно ударился о стенку, по слухам его видели мертвым недалеко", – говорится в сообщении, там также сказано, что мужчину объявили в розыск.

В отношении минчанина, выбросившего собаку из окна, возбуждено дело >>

 
Теги: Минск
 
 
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Видео о том, как житель Полоцка бьет кота, который хотел, чтобы его погладили, набирает сотни просмотров.

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