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Крупная авария в Венесуэле унесла жизни 9 человек

27.10.2017 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Девять человек погибли, еще 30 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Венесуэле, сообщает портал Universal.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в штате Гуарико накануне. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся.

Жертвами аварии стали девять человек, еще 30 были доставлены в больницу.

На месте ДТП работали спасатели и пожарные. О причинах происшествия пока не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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