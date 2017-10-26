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Крупная авария в Венесуэле унесла жизни 9 человек
27.10.2017 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Девять человек погибли, еще 30 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Венесуэле, сообщает портал
Дорожно-транспортное происшествие произошло в штате Гуарико накануне. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся.
Жертвами аварии стали девять человек, еще 30 были доставлены в больницу.
На месте ДТП работали спасатели и пожарные. О причинах происшествия пока не сообщается.
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Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.
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