Крупная авария в Венесуэле унесла жизни 9 человек

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Девять человек погибли, еще 30 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Венесуэле, сообщает портал Universal .

Дорожно-транспортное происшествие произошло в штате Гуарико накануне. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся.

Жертвами аварии стали девять человек, еще 30 были доставлены в больницу.

На месте ДТП работали спасатели и пожарные. О причинах происшествия пока не сообщается.