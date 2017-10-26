Гомельский таксист лишился машины за поездку с нелегалами к границе

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Таксист из Гомеля лишился легкового автомобиля и получил два года лишения свободы за поездку с гражданами Бангладеш к белорусско-украинской границе, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.



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Такое решение в отношении 24-летнего молодого человека вынес суд Гомельского района, который признал гомельчанина виновным в содействии в незаконной миграции.

По информации ГПК, два бангладешца обратились к водителю такси в мае текущего года: они заплатили мужчине и попросили помочь попасть в Украину.

"Молодой человек согласился подвезти иностранцев к границе и указал им направление движения, а также посоветовал оптимальный маршрут следования", – сказали в комитете.

Впоследствии и нелегальные мигранты, и таксист были задержаны. Иностранцев привлекли к административной ответственности и на пять лет запретили им въезд в Беларусь, а на таксиста завели уголовное дело по ч. 1. ст. 371-1 Уголовного кодекса Беларуси.

По данным ГПК, суд назначил гомельчанину наказание в виде лишения свободы на два года, а его автомобиль был конфискован.

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