В Борисове мужчина продавал насвай учащимся местного колледжа и политехникума

В Борисове милиция свернула нелегальный наркобизнес, изъяв около 113 кг насвая. Владельцу грозит огромный штраф и перспектива возбуждения уголовного дела.



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Информацию о том, что кто-то начал продавать насвай учащимся, оперативники получили около двух недель назад. Вскоре удалось установить, что нелегальный бизнес пытается развернуть 33-летний борисовчанин.

Оперативники предположили, что «бизнесмен», скорее всего, установил контакты с кем-то из учащихся колледжа или политехникума, проживающих в общежитии, а уже через них информация о возможности купить насвай пошла к остальным учащимся, рассказал заместитель начальника отдела наркоконтроля и противодействия торговле людьми Борисовского РУВД Игорь Позняков. Продавцу оставалось только договариваться о встрече и подвозить товар к общежитиям, где через несколько минут его забирали покупатели.

Два дня назад торговец был задержан оперативниками прямо во время совершения очередной сделки. В его машине было обнаружено около 11 кг насвая, а спустя некоторое время по месту жительства «предпринимателя» оперативники изъяли еще 102 кг некурительного табачного изделия и две коробки пакетиков для его фасовки. Как пояснил борисовчанин, насвай он привез из России, и намеревался использовать, как обычно говорят в таких случаях, «исключительно для собственного потребления».

Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой молодой человек будет привлечен, как минимум, к административной ответственности за незаконные действия с некурительными табачными изделиями. Также не исключено, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.