МИНСК, 27 окт – Sputnik. Мужчина в Гомеле был доставлен в реанимацию после того, как случайно упал и ударился об автобус, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Травмы 59-летний мужчина получил накануне около 17:15 на остановке общественного транспорта "Пограничная группа", расположенной на улице Барыкина.

"Пешеход, ожидая общественный транспорт, в момент начала движения автобуса МАЗ, начал идти в сторону отходящего от остановочного пункта автобуса, но, сделав пару шагов, споткнулся, потерял равновесие и ударился о его боковую заднюю часть", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, после этого мужчина упал на проезжую часть. В результате гомельчанин получил телесные повреждения и был помещен в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы.

В настоящее время по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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