Россиянин хранил в витебской квартире гашиш и выращивал коноплю

Молодой россиянин предстанет перед судом за незаконные действия с гашишем и выращивание конопли, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

В июне этого года на съемной квартире в Витебске милиция задержала 24-летнего жителя Ленинградской области. Правоохранители узнали, что мужчина перевозил по России и Беларуси наркотики. В Витебск он привез для продажи более 94 граммов гашиша. Наркотик обнаружили во время обыска в съемном жилье. Гашиш мужчина приобрел в Санкт-Петербурге.

Мужчину обвиняют в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перемещении через границу Беларуси наркотических средств в крупном размере.

При обыске в квартире обвиняемого в Витебске также нашли растения конопли, которые он вырастил для сбыта. Мужчине придется ответить и за это.

С момента задержания обвиняемый содержится под стражей. Материалы дела передали в суд для рассмотрения.