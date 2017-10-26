В Ивацевичах женщина брызнула 16-летней школьнице баллончиком в глаза и забрала мобильник

Ивацевичская милиция устанавливает личность подозреваемой в грабеже женщины, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.

26 октября возле городского дома культуры на улице Ленина неизвестная подошла к 16-летней школьнице, брызнула той в лицо газовым баллончиком, забрала мобильник и скрылась. По предварительной оценке, потерпевшей нанесли ущерб на 400 рублей.

Следственный комитет возбудил дело за грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшей.

Подозреваемая объявлена в розыск.