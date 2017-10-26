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В Ивацевичах женщина брызнула 16-летней школьнице баллончиком в глаза и забрала мобильник

27.10.2017 11:47 — ЧП | Tut.by  
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Ивацевичская милиция устанавливает личность подозреваемой в грабеже женщины, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.

26 октября возле городского дома культуры на улице Ленина неизвестная подошла к 16-летней школьнице, брызнула той в лицо газовым баллончиком, забрала мобильник и скрылась. По предварительной оценке, потерпевшей нанесли ущерб на 400 рублей.

Следственный комитет возбудил дело за грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшей.

Подозреваемая объявлена в розыск.

 
 
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