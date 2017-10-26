В Речице 10-месячная девочка наглоталась таблеток

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Речицкие следователи выясняют обстоятельства отравления 10-месячной девочки таблетками, ребенок жив и находится под наблюдением медиков, сообщила местная газета " Днепровец ".



© Sputnik / Виктор Толочко Годовалый ребенок отравился стеклоочистителем в Речице

Ребенка с признаками отравления доставил в больницу 26 октября. Медики о происшествии сообщили в правоохранительные органы.

"Следователями было установлено, родители девочки мама и папа девочки были дома и только вышли из комнаты, оставив ребенка одного", – сообщил старший следователь Речицкого РОСК Станислав Науменко.

По его словам, в этот момент девочка подняла с пола банку с таблетками и проглотила несколько штук.

Следователь отметил, что родители вовремя спохватились – мать достала несколько таблеток изо рта ребенка и вызвала скорую медицинскую помощь.

По версии следователей, таблетки с подоконника на пол сбросила кошка, а родители просто не заметили этого. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей.