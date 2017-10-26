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В Речице 10-месячная девочка наглоталась таблеток
27.10.2017 11:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт – Sputnik. Речицкие следователи выясняют обстоятельства отравления 10-месячной девочки таблетками, ребенок жив и находится под наблюдением медиков, сообщила местная газета "
© Sputnik / Виктор Толочко
Ребенка с признаками отравления доставил в больницу 26 октября. Медики о происшествии сообщили в правоохранительные органы.
"Следователями было установлено, родители девочки мама и папа девочки были дома и только вышли из комнаты, оставив ребенка одного", – сообщил старший следователь Речицкого РОСК Станислав Науменко.
По его словам, в этот момент девочка подняла с пола банку с таблетками и проглотила несколько штук.
Следователь отметил, что родители вовремя спохватились – мать достала несколько таблеток изо рта ребенка и вызвала скорую медицинскую помощь.
По версии следователей, таблетки с подоконника на пол сбросила кошка, а родители просто не заметили этого. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей.
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Ребенка, который на полу нашел банку с таблетками, удалось спасти, с ситуацией разбираются следователи.
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