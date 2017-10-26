Разбой с убийством сторожа в Пинском районе: пинчанин получил 19 лет

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Брестский областной суд вынес приговор жителю Пинска, которого судили за убийство сторожа и разбойное нападение на частное предприятие, – мужчина получил 19 лет лишения свободы, – сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Преступление в деревне Любель произошло 10 июля текущего года: утром учредитель частного предприятия по производству тротуарной плитки обнаружил в офисном здании тело 26-летнего сторожа . Из помещения также пропал сейф, в котором находилось три тысячи рублей. Подозреваемый – 39-летний житель Пинска – был задержан по горячим следам.

"Приговором обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека с особой жестокостью, сопряженном с разбоем", – сказали в суде.

Там также сообщили, что суд признал мужчину виновным и в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси, – применение насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, с целью непосредственного завладения имуществом, с причинением тяжкого телесного повреждения.

По совокупности окончательно принчанину в качестве наказания было назначено 19 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

В суде уточнили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.