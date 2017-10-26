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Разбой с убийством сторожа в Пинском районе: пинчанин получил 19 лет
27.10.2017 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт – Sputnik. Брестский областной суд вынес приговор жителю Пинска, которого судили за убийство сторожа и разбойное нападение на частное предприятие, – мужчина получил 19 лет лишения свободы, – сообщили Sputnik в пятницу в суде.
Преступление в деревне Любель произошло 10 июля текущего года: утром учредитель частного предприятия по производству тротуарной плитки
"Приговором обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека с особой жестокостью, сопряженном с разбоем", – сказали в суде.
Там также сообщили, что суд признал мужчину виновным и в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси, – применение насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, с целью непосредственного завладения имуществом, с причинением тяжкого телесного повреждения.
По совокупности окончательно принчанину в качестве наказания было назначено 19 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
В суде уточнили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Преступление произошло в июне текущего года: был убит 26-летний сторож предприятия, с фирмы также пропал сейф с деньгами.
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