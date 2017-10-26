УВД: котенка в Полоцке пнул милиционер, он уже уволен

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Мужчиной, который ногой пнул котенка в Полоцке, был сотрудник местной милиции, мужчина уже уволен из органов, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Витебского облисполкома.



© Sputnik/ Роман Шантар В Полоцке ищут мужчину, без причины пнувшего ногой котенка

Видео начали распространять жители Полоцка в социальных сетях: на записи с камеры наблюдения, установленной на улице Зодчего Иоанно, возле магазина "Дионис", видно, как мужчина ногой с силой бьет животное, которое отлетает к стене дома. По данным пользователей соцсетей, кот впоследствии был найден мертвым.

"Неблаговидный поступок совершил сотрудник полоцкой милиции", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что по факту была проведена проверка, по результатам которой приняли решение уволить данного мужчину из милиции с формулировкой "за совершение проступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел".

В настоящее время в отношении гражданина начат административный процесс за жестокое обращение с животным.