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УВД: котенка в Полоцке пнул милиционер, он уже уволен

27.10.2017 13:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт – Sputnik. Мужчиной, который ногой пнул котенка в Полоцке, был сотрудник местной милиции, мужчина уже уволен из органов, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Витебского облисполкома.

УВД: котенка в Полоцке пнул милиционер, он уже уволен
© Sputnik/ Роман Шантар
В Полоцке ищут мужчину, без причины пнувшего ногой котенка

Видео начали распространять жители Полоцка в социальных сетях: на записи с камеры наблюдения, установленной на улице Зодчего Иоанно, возле магазина "Дионис", видно, как мужчина ногой с силой бьет животное, которое отлетает к стене дома. По данным пользователей соцсетей, кот впоследствии был найден мертвым.

"Неблаговидный поступок совершил сотрудник полоцкой милиции", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что по факту была проведена проверка, по результатам которой приняли решение уволить данного мужчину из милиции с формулировкой "за совершение проступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел".

В настоящее время в отношении гражданина начат административный процесс за жестокое обращение с животным.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время в отношении гражданина начат административный процесс за жестокое обращение с животным.

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