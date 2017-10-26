Россиянину не удалось обмануть таможенников – Mersedes у него забрали

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Гражданин России пытался "сэкономить" на таможенных платежах при ввозе в Беларусь микроавтобуса Mersedes, машину у него изъяли, сообщили Sputnik в пятницу в Брестской таможне.

Россиянин пересекал польско-белорусскую границу в пункте пропуска "Брест". Автомобиль безработный мужчина, живущий в Москве, купил в Германии.

"Водитель предоставил недействительные документы, где стоимость машины 2015 года выпуска была занижена почти в два раза", – сказали в таможне, отметив, что Mersedes-Benz Sprinter якобы был приобретен всего за шесть тысяч евро.

В отношении россиянина таможней был начат административный процесс по ч. 3 ст. 14.5 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Мужчине в качестве наказания грозит штраф в размере 30 базовых величин (690 рублей) с конфискацией микроавтобуса.