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Россиянину не удалось обмануть таможенников – Mersedes у него забрали
27.10.2017 14:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт – Sputnik. Гражданин России пытался "сэкономить" на таможенных платежах при ввозе в Беларусь микроавтобуса Mersedes, машину у него изъяли, сообщили Sputnik в пятницу в Брестской таможне.
Россиянин пересекал польско-белорусскую границу в пункте пропуска "Брест". Автомобиль безработный мужчина, живущий в Москве, купил в Германии.
"Водитель предоставил недействительные документы, где стоимость машины 2015 года выпуска была занижена почти в два раза", – сказали в таможне, отметив, что Mersedes-Benz Sprinter якобы был приобретен всего за шесть тысяч евро.
В отношении россиянина таможней был начат административный процесс по ч. 3 ст. 14.5 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Мужчине в качестве наказания грозит штраф в размере 30 базовых величин (690 рублей) с конфискацией микроавтобуса.
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В отношении россиянина таможней был начат административный процесс, в качестве наказания ему грозит штраф в размере 690 рублей.
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