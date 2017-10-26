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Дело завели на бобруйчанина, натравившего пса на контролера РЭС
27.10.2017 16:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт – Sputnik. Житель Бобруйска, избивший контролера электросетей и натравившего на женщину собаку, стал фигурантом уголовного дела, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
© Sputnik/ Сергей Ермохин
Инцидент на территории частного домовладения, расположенного на улице Жлобинской районного центра, произошел 25 октября: 59-летний мужчина ударил женщину, проверявшую показания электросчетчиков, а затем
"Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении бобруйчанина возбуждено уголовное дело", – сказала Соленюк.
Она также уточнила, что мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси – особо злостное хулиганство.
По словам представителя УСК, в настоящее время бобруйчанин задержан. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
Как ранее сообщал Sputnik, одна из собак укусила женщину за ногу, в связи с чем контролеру понадобилась помощь медиков.
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Мужчина ударил женщину, проверявшую показания электросчетчиков, а затем натравил на нее собак.
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