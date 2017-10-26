Белоруска с 2,6 кг героина на $260 тыс. задержана в Киеве

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве гражданку Беларуси, у которой было обнаружено 2,6 килограмма героина, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции Украины.



© Фото: УВД Гомельского облисполкома Милиционеры нашли в гараже у жителя Жлобина склад марихуаны

На наркодилеров вышли оперативники угрозыска Киевской области, при задержании в общей сложности было изъято 26 тысяч доз опасного наркотика.

По информации правоохранителей, вместе с белоруской был задержан 29-летний гражданин России. Героин обнаружили в их легковом автомобиле. Стоимость наркотика оценивается в 260 тысяч долларов США.

В настоящее время изъятый героин отправлен на экспертизу. По факту было начато уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или аналогов), которая в качестве наказания предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Сейчас полиция проводит комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, в частности устанавливается, откуда и куда переправлялся наркотик.

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