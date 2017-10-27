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Взрыв на НПЗ в пригороде Тегерана унес жизни шести человек
27.10.2017 20:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел в пятницу в пригороде Тегерана, сообщило агентство
Инцидент случился в городе Рей около 16:00 по местному времени. После взрыва произошел разлив нефти, и вспыхнул пожар. В результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек. По предварительным данным, среди жертв – работники завода. Еще двое получили серьезные ранения.
Представители власти сообщили агентству, что к настоящему времени возгорание удалось полностью потушить.
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В результате взрыва произошел разлив нефти, а затем вспыхнуло возгорание.
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