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Автобус упал в реку в Непале – погибли почти 20 человек

28.10.2017 10:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 окт — Sputnik. Падение автобуса в реку произошло в центре Непала, погибли по меньшей мере 19 человек, еще 16 – госпитализированы, сообщил телеканал Doordarshan со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла утром в субботу. Автобус, следовавший из юго-восточного города Раджбирадж в непальскую столицу Катманду, упал в реку. На месте ДТП проводится спасательная операция.

Согласно предварительной версии, причиной трагедии стала потеря водителем контроля над управлением на опасном повороте.

По словам очевидцев, на момент происшествия в автобусе находилось около 40 пассажиров.

 
Теги: Минск
 
 
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На месте трагедии проводится спасательная операция, причиной аварии стала потеря водителем контроля над управлением машины.

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