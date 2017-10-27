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Автобус упал в реку в Непале – погибли почти 20 человек
28.10.2017 10:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт — Sputnik. Падение автобуса в реку произошло в центре Непала, погибли по меньшей мере 19 человек, еще 16 – госпитализированы, сообщил телеканал
Трагедия произошла утром в субботу. Автобус, следовавший из юго-восточного города Раджбирадж в непальскую столицу Катманду, упал в реку. На месте ДТП проводится спасательная операция.
Согласно предварительной версии, причиной трагедии стала потеря водителем контроля над управлением на опасном повороте.
По словам очевидцев, на момент происшествия в автобусе находилось около 40 пассажиров.
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На месте трагедии проводится спасательная операция, причиной аварии стала потеря водителем контроля над управлением машины.
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