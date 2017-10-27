Автобус упал в реку в Непале – погибли почти 20 человек

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Падение автобуса в реку произошло в центре Непала, погибли по меньшей мере 19 человек, еще 16 – госпитализированы, сообщил телеканал Doordarshan со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла утром в субботу. Автобус, следовавший из юго-восточного города Раджбирадж в непальскую столицу Катманду, упал в реку. На месте ДТП проводится спасательная операция.

Согласно предварительной версии, причиной трагедии стала потеря водителем контроля над управлением на опасном повороте.

По словам очевидцев, на момент происшествия в автобусе находилось около 40 пассажиров.